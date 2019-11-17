Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Прокуратура Лангепаса провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, у одной из горожанок есть право управлять автомобилем на основе выданного водительского удостоверения. Однако женщина состоится на диспансерном учёте у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголим».
По законодательству это заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. В связи с этим прокурор города направил в суд заявление о прекращении действия права женщины на управление транспортом.
Иск удовлетворён в полном объёме. Сейчас жительницу Лангепаса лишили права на управление транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU