2019-11-17T06:34:30+03:00
Происшествия

Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав

Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских правЖительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских правФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Лангепаса провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, у одной из горожанок есть право управлять автомобилем на основе выданного водительского удостоверения. Однако женщина состоится на диспансерном учёте у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголим».

По законодательству это заболевание является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. В связи с этим прокурор города направил в суд заявление о прекращении действия права женщины на управление транспортом.

Иск удовлетворён в полном объёме. Сейчас жительницу Лангепаса лишили права на управление транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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