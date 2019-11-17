СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-17T05:32:20+03:00

Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 17 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой, по востоку умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -4…-9 ºС, местами -12…-17 ºС, по востоку -20…-25 ºС, днем -2…-7 ºС, по востоку -12…-17 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура ночью -5…-7 ºС, днем -3…-5 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU