2019-11-17T05:32:20+03:00
Общество

Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег

Днём около -5 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 17 ноября: холодно и снегПогода в Югре 17 ноября: холодно и снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 17 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой, по востоку умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью -4…-9 ºС, местами -12…-17 ºС, по востоку -20…-25 ºС, днем -2…-7 ºС, по востоку -12…-17 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура ночью -5…-7 ºС, днем -3…-5 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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