Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей

16 Нояб. 13:55 2019-11-16T14:00:10+03:00

57-летний потерпевший уже обратился в дежурную часть с заявлением

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Более 900 тысяч рублей перевел мошенникам 57-летний житель Сургута. Он рассчитывал получить компенсацию за ранее приобретенные некачественные биологические добавки, но в результате лишился своих средств.

Заявление по факту мошенничества поступило в дежурную часть УМВД России по городу Сургуту накануне. Мужчина рассказал полицейским, что в начале октября ему начали поступать звонки от женщины, которая представилась аудитором-контролером Центрального банка России.

-Собеседница сообщила сургутянину, что согласно постановлению суда, он признан потерпевшим от действий фирмы, в которой ранее приобретал некачественные биологические активные добавки и теперь ему положена компенсация в размере 480 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Далее аудитор-контролер пояснила, что для получения денежных средств потерпевшему нужно связаться с руководителем ЦБ России и продиктовала номер телефона. Далее мужчине сообщили, что необходимо оплатить услуги юриста в размере 9 тысяч рублей. После чего течение нескольких неделей потерпевший оплачивал налоги, страховку, комиссию за получение компенсации и за доставку денежных средств, потратив более 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU