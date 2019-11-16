2019-11-16T13:17:09+03:00
Общество

Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно

Осенний лед в период с ноября по декабрь непрочен
Марина Васильева
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При провале под лед человек может погибнуть из-за переохлаждения через 15-20 минут. Фото ГУ МЧС по ХМАО-ЮгреПри провале под лед человек может погибнуть из-за переохлаждения через 15-20 минут. Фото ГУ МЧС по ХМАО-Югре
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Спасатели Югры напоминают жителям округа, что местные водоемы по-прежнему остаются небезопасными для выхода или выезда на лед. Осенний лед в период с ноября по декабрь непрочен.

- Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает ледообразование, - пояснили в главном управлении МЧС по ХМАО-Югре.

Там добавили, что с образованием первого льда люди начинают выходить на водоем, ведомые разными причинами: кто порыбачить, кто перебраться на другую сторону, но нельзя забывать о смертельной опасности, которую таят в себе только что замерзшие реки и озера.

Спасатели предупреждают: выход на лед и тем более выезд на транспорте категорически запрещены и могут быть опасны для жизни! Для того чтобы избежать трагических происшествий спасатели настоятельно рекомендует не выезжать и не выходить на лед. Особенно не стоит этого делать в темное время суток и при плохой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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