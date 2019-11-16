2019-11-16T10:50:47+03:00
Общество

В Сургуте назовут «Семью года – 2019»

Подведение итогов городского конкурса состоится уже завтра
Марина Васильева
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Проект приурочен к Году семьи в Югре. Фото пресс-службы администрации городаПроект приурочен к Году семьи в Югре. Фото пресс-службы администрации города
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В Сургуте подведут итоги городского конкурса «Семья года – 2019». На звание лучшей в текущем году претендует 21 семья.

Прием заявок на участие в конкурсе проходил с 19 февраля по 14 июня текущего года. Объявление результатов и награждение победителей пройдет завтра, 17 ноября. Проект приурочен к Году семьи в Югре.

- Конкурс проходил в несколько этапов. На первом этапе участники в литературной форме презентовали рассказ о себе. Во время второго испытания, на выставке «История семьи — история Сургута», вниманию жюри и зрителей были представлены семейные реликвии и альбомы, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что конкурс «Семья года» проходит раз в два года. В 2019 году победители будут определены в 6 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Крепкая семья – сильная Держава», «Мир семейных увлечений», «Семейные национальные традиции» и «Золотая семья» — новая номинация для супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет.

Звание «Семья года – 2019» получит супружеская пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заседания жюри конкурса. Церемония награждения участников и победителей конкурса начнется в 14.00 в МАУ «Сургутская филармония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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