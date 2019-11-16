2019-11-16T07:56:23+03:00
Общество

Погода на 16 ноября в Югре: ожидается небольшой снег

Днем столбик термометра поднимется до отметки 0,-5 градусов
Марина Васильева
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В отдельных возможны районах туман, изморозь, метель. Фото Ивана ГорбуноваВ отдельных возможны районах туман, изморозь, метель. Фото Ивана Горбунова
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Сегодня, 16 ноября, на территории ХМАО-Югры будет облачно с прояснениями. На большей части округа ожидается снег различной интенсивности. В отдельных возможны районах туман, изморозь, метель.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 6-11 м/с. Временами порывы могут достигать 17 м/с. Температура ночью составит -17,-22 ºС, по северу и востоку -27,-32 градусов, по юго-западу -9,-14 градусов. Днем столбик термометра будет на отметке 0,-5 градусов, местами -10,-15 градусов, по востоку -17,-22 градусов.

В Ханты-Мансийске 16 ноября также будет облачно с прояснениями. Ночью возможен умеренный, днем небольшой снег, ветер переменных направлений 6-11 м/с. Днем порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит -17,-19 градусов, днем будет на уровне -1,-3 градусов.

В народном календаре 16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена считалось, что с этого дня начинался ледостав: если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. Своя примета была и у рыбаков: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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