2019-11-15T15:53:26+03:00
Общество

Российские инвесторы готовы разместить свои производства в Югре

Помимо развития промышленности, правительство автономного округа уделяет особое внимание туризму
Алена Кульмухаметова
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Российские инвесторы готовы разместить свои производства в ЮгреРоссийские инвесторы готовы разместить свои производства в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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Делегация Югры приняла участие в бизнес-завтраке «Деловой России» в Москве. Участниками этого мероприятия стали порядка 60 представителей крупного российского бизнес-сообщества.

Югорчане представили промышленный и инвестиционный потенциал автономного округа инвесторам.

В ходе встречи ООО «Группа Полипластик» и ГК «ТОНАП» выразили готовность рассмотреть возможность размещения производств на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В частности, «ТОНАП» предложил создать в Югре центр лазерных технологий для оказания услуг лазерной обработки изделий нефтяных и нефтесервисных предприятий для повышения их ресурса и износостойкости. Группа «Полипластик» предложила региону сотрудничество на принципах государственно-частного партнёрства в реализации IT-проектов в сфере строительства.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении фонда развития Югры, он назвал создание комплекса по металлообработке в Сургутском районе (ООО «ТенарисСеверсталь»), комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования «Бажен», газоперерабатывающего комплекса (Майский ГПК, ООО «РН-ЮганскГазПереработка»).

Помимо развития промышленности, правительство автономного округа уделяет особое внимание туризму. Уникальные природные условия, богатая культура, а также множество направлений развития туристического бизнеса делают отрасль одной из наиболее привлекательных.

По итогам встречи её участники договорились об организации бизнес-миссий в Югру и участии в главной B2B-площадке региона – «Югорском промышленном форуме». Стороны также определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества в сферах нефтесервиса, туризма, ЖКХ, строительства, IT-технологий и локализации в Югре ряда производств.

Отметим, что Югра входит в первую десятку регионов РФ по уровню благосостояния, который обусловлен промышленным потенциалом, наличием высокотехнологичных производств и более высоким уровнем оплаты труда, чем в среднем по стране.

Также автономный округ занимает высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России (входит в ТОП-20) и является лидером рейтинга развития государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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