В Югре 3400 родителей первенцев получат единовременную денежную выплату

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-15T15:40:22+03:00

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Единовременная денежная выплата семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года появился первенец и которые получили пособие при его рождении, будет предоставлена в Югре.

Такое решение принято сегодня, 15 ноября, в правительстве Югры.

По прогнозам, данную выплату получат около 3400 югорских семей. Её размер составит 10 тысяч рублей. Одобренная правительством мера поддержки будет предоставлена в срок до 26 ноября в беззаявительном порядке.

- Данное решение является продолжением мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», усиливает их, – подчеркнула исполняющая обязанности директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. – Выплата также приурочена к объявленному в 2019 году в Югре Году семьи и позволит поддержать семейный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU