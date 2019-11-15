2019-11-15T15:03:58+03:00
Происшествия

Пенсионер из Нижневартовска перевел мошенникам 8 миллионов рублей ради компенсации за БАД

Платежи он производил в течение месяца
Алена Кульмухаметова
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Пенсионер из Нижневартовска перевел мошенникам 8 миллионов рублей ради компенсации за БАДПенсионер из Нижневартовска перевел мошенникам 8 миллионов рублей ради компенсации за БАДФото: Татьяна Коркина
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Сегодня, 15 ноября, в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 77-летний житель города, который сообщил о том, что мошенники похитили с его счетов около 8 миллионов рублей.

Полицейским пенсионер рассказал, что около года назад с помощью сайта он приобрел медицинский аппарат стоимостью 50 тысяч рублей. Но в процессе использования он понял, что эффекта от лечения нет.

Около месяца назад югорчанину позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем следственного управления по городу Москве. Злоумышленник интересовался покупал ли потерпевший БАДы или аппараты для улучшения здоровья. Югорчанин рассказал ему, что покупал. Тогда лжеследователь пояснил, что сотрудниками полиции арестованы счета данных компаний и в ходе следствия было установлено, что от использования медицинских аппаратов не было никакой пользы, поэтому всем потерпевшим назначены компенсационные выплаты, в их числе был и югорчанин. Ему полагалось 325 тысяч рублей.

После чего потерпевшему звонили мошенники и под разными предлогами о повышении суммы выплаты просили перевести процент за компенсацию, которая к тому моменту выросла до 5 миллионов рублей. Аферисты утверждали, что все платежи были возвратными.

В общей сложности заявитель в течение месяца успел перевести неизвестным почти 8 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

Необходимо отметить, что с начала года в Югре возбуждено 20 уголовных дел, потерпевшими по которым проходят граждане, пытавшиеся получить выплаты за ранее приобретенные лекарственные препараты и медицинское оборудование. Общий ущерб составляет более 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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