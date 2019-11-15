2019-11-15T14:39:21+03:00
Общество

В Нягани Роспотребнадзор вновь закрыл цех по розливу бутилированной воды

Нарушения не были устранены
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нягани Роспотребнадзор вновь закрыл цех по розливу бутилированной воды. Фото с сайта pixabay.comВ Нягани Роспотребнадзор вновь закрыл цех по розливу бутилированной воды. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Ранее Роспотребнадзор ХМАО-Югры по жалобе потребителя провел административное расследование в отношении юридического лица ООО «Чистая вода Югры».

Во время осмотра цеха розлива бутилированной воды были выявлены антисанитарные условия производства воды.

В отношении фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность. Материалы дела направлены в суд.

Няганский городской суд рассмотрел дело и вынес решение об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды на 30 суток.

Накануне при проверке исполнения постановления Няганского городского суда об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды ООО "Чистая вода Югры" выяснилось, что ранее выявленные нарушения не только не устранены, но и допущены иные нарушения обязательных требований установленных законодательством.

В этой связи, в отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, и составлен протокол о временном запрете деятельности. Суд вновь вынес решение об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские инвесторы готовы разместить свои производства в Югре
В Югре 3400 родителей первенцев получат единовременную денежную выплату
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
Пенсионер из Нижневартовска перевел мошенникам 8 миллионов рублей ради компенсации за БАД
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
В Нижневартовске установлены более 80 контейнерных площадок для мусора
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
В Югре стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Школьница из Нижневартовска водрузила на Эверест флаг города
Власти Югры расширили перечень льготников на школьное питание
В Урае задержаны дачные воры
В Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координаты
В Сургуте власти объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление
В Лангепасе 18-летней наркосбытчице дали условный срок