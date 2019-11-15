СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-15T14:39:21+03:00

В Нягани Роспотребнадзор вновь закрыл цех по розливу бутилированной воды. Фото с сайта pixabay.com

Нарушения не были устранены

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Ранее Роспотребнадзор ХМАО-Югры по жалобе потребителя провел административное расследование в отношении юридического лица ООО «Чистая вода Югры».

Во время осмотра цеха розлива бутилированной воды были выявлены антисанитарные условия производства воды.

В отношении фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность. Материалы дела направлены в суд.

Няганский городской суд рассмотрел дело и вынес решение об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды на 30 суток.

Накануне при проверке исполнения постановления Няганского городского суда об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды ООО "Чистая вода Югры" выяснилось, что ранее выявленные нарушения не только не устранены, но и допущены иные нарушения обязательных требований установленных законодательством.

В этой связи, в отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, и составлен протокол о временном запрете деятельности. Суд вновь вынес решение об административном приостановлении деятельности цеха розлива бутилированной воды на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU