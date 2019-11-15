Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-15T14:09:02+03:00

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Югра – сложный регион в плане транспортной доступности. Населенные пункты в округе разбросаны по огромной территории и многие из них находятся в труднодоступных местах. Поэтому вопрос транспортного сообщения остается одним из самых важных на повестке дня. Неспроста строительство и реконструкция автомобильных дорог, железнодорожное и авиасообщение – одна из популярных тем, которую озвучили на прошедшей 12 ноября пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой.

По словам главы округа, чем больше транспортных возможностей в том или ином населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться так, как он хочет. Известно, что протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Югры составила боле 6,6 тысяч километров. Около 2,8 тысяч километров – это дороги регионального и межмуниципального значения, 84,5% из них находятся в нормативном состоянии. Еще почти 3,9 тысяч километров – это дороги местного значения, в нормативной состоянии - 89,4%. И эти показатели значительно лучше, чем по России и Уральскому федеральному округу.

Только за последние три года (с 2017 по 2019) в Югре построили 162 километра дорог, в том числе такие важные объекты, как автомобильная дорога Октябрьское - Горнореченск на участке Октябрьское - Большие Леуши и автомобильная дорога к поселку Комсомольский, а также автомобильная дорога между Коммунистическим и Унъюган.

Еще порядка 700 километров дорог были отремонтированы за счет бюджета и приведены в нормативное состояние.

Уже есть планы на 2020 год. На территории Югры запланировано завершить строительство и реконструкцию 84,35 километров автомобильных дорог, в том чисел таких крупных, как автомобильная дорога Тюмень - Нижняя Тавда - Междуреченский - Урай - Нягань - Приобье на участке Тюмень - Нижняя Тавда - Междуреченский.

Отдельно в Ханты-Мансийском округе стоит вопрос с зимниками. По словам Натальи Комаровой, для региона – это, по сути, вопрос жизнеобеспечения, хорошего качества жизни людей. На строительство зимников и ледовых переправ ежегодно предусматриваются средства из бюджета.

- С другой стороны, очевидно, что зимняя дорога никогда не сравнится по своим возможностям с проектной, общего назначения дорогой межрегионального, межмуниципального, федерального значения. В этой связи очень важно одновременно запустить эффективные механизмы связи в межсезонье поселений Югры с региональной транспортной системой, такой, как авиаперевозки, - подчеркнула Наталья Комарова.

Скоро в Югре подведут итоги эксперимента по авиасообщению, который проводился в 2019 году и, если потребуется, подредактируют решения, которые тестировались в течение года, чтобы таким образом повлиять и на состав маршрутной сети, и на количество воздушных судов, и на их расписание.

- Конечно, важна и цена. Чтобы мы говорили о реальной возможности человека выбрать вид транспорта, который ему более всего предпочтителен, чтобы добраться до нужного пункта, в том числе выехать за пределы нашего региона. Приму во внимание тревожность на этот счёт, и на ближайшем заседании комиссии по развитию местного самоуправления при губернаторе Югры мы рассмотрим итоги подготовки к осенне-зимнему периоду и заодно вопрос, связанный с дополнительными мерами, которые, возможно. понадобятся для улучшения качества зимних дорог в нашем регионе, - резюмировала Наталья Комарова.