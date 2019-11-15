СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-15T13:55:28+03:00

В Нижневартовске установлены более 80 контейнерных площадок для мусора. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Места для их создания выбирались с учетом мнения вартовчан

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В Нижневартовске продолжается установка новых контейнерных площадок в рамках финального этапа перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

По информации городской администрации, 71 точка появилась на территориях школ, детских садов, учреждений культуры и спорта и 13 – в старой части города. Контейнерные площадки оснащены отсеками для ТКО, КГО и опасных отходов.

По словам начальника управления по природопользованию и экологии Олега Попенко, до конца ноября на площадках установят соответствующие всем современным требованиям мусорные баки для накопления сухих и влажных отходов.

Обслуживать точки будет управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовска, отвечать за вывоз отходов – региональный оператор «Югра Экология».

Отмечено, что все площадки обустраиваются за счет окружного бюджета. Около 300 миллионов рублей получили муниципалитеты на обустройство точек для сбора мусора.

Напомним, переход на новую систему обращения с ТКО осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

ИСТОЧНИК KP.RU