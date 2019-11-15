В Югре стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-15T13:47:06+03:00

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С 16 по 22 ноября в Югре состоится V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

По данным правительства Югры, в этом году соревнованиях примут участие на площадках в Сургуте, Ханты-Мансийске и п. Междуреченский Кондинского района.

Так, участники в возрасте 16 лет и моложе будут состязаться по 10 компетенциям.

Соревновательной площадкой для будущих воспитателей и преподавателей в младших классах станет Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. Сургутский медицинский колледж примет компетенцию «Медицинский и социальный уход», а сургутский «Технополис» – «Лабораторный химический анализ», «Интернет вещей» и «Мобильная робототехника». Площадки для остальных компетенций: «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование» и «Изготовление прототипов» – оборудованы в многофункциональном центре прикладных квалификаций Сургутского политехнического колледжа.

Для молодых профессионалов от 16 до 22 лет чемпионат пройдёт по 26 компетенциям, 3 из них: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура, спорт и фитнес» – примут участников в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже. Междуреченский агропромышленный колледж и медицинский колледж Сургутского государственного университета предоставят площадки компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Медицинский и социальный уход».

Состязания по «Добыче нефти и газа» будут организованы в ЦПТО ПАО «Сургутнефтегаз» на Западно-Сибирском месторождении. Остальные участники будут соревноваться в подразделениях Сургутского политехнического колледжа. В энергетическом отделении располагается площадка «3D-моделирование для компьютерных игр», в отделении сферы услуг – «Выпечка осетинских пирогов», «Ресторанный сервис», «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Предпринимательство». Многофункциональный центр прикладных квалификаций станет конкурсной площадкой по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Кирпичная кладка», «Кондитерское дело», «Кузовной ремонт», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Изготовление прототипов», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Обслуживание грузовой техники» и «IT решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».

Их работы будут оценивать более 250 региональных экспертов и сертифицированных экспертов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Официальное открытие V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоится 18 ноября 2019 года в 11.00 в театре Сургутского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU