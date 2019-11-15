В Урае задержаны дачные воры

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-15T11:41:23+03:00

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Из дачного дома жителя Урая пропал электроинструмент. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в полицейские Урая задержали двух подозреваемых 20 и 19 лет, которые проникли в дачный дом заявителя, откуда похитили чемодан с инструментами, переносной удлинитель и болгарку. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 31, из них: 2 факта причинения тяжких телесных повреждений, мошенничество, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, факт незаконного оборота оружия и 5 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU