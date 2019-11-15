2019-11-15T10:59:36+03:00
Общество

В Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координаты

Они некачественно вели свою работу
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координатыВ Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координатыФото: Татьяна Коркина
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На двоих нарушителям предстоит выплатить 60 тысяч рублей штрафа за ошибки в документах. Такое решение принял суд Нижневартовска.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ведомством по обращениям Управления Росреестра по ХМАО-Югре проведена проверка исполнения законодательства о кадастровой деятельности в ООО «Землеустроительное предприятие» и ООО «Городской кадастр».

Выяснилось, что кадастровые инженеры фирм при подготовке кадастрового плана земельного участка, расположенного в городе, а также участка, расположенного в садово-огородническом товариществе, указали неверные координаты геодезических пунктов.

Кроме того, они не проводили полевое обследование состояния геодезических знаков.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении двух кадастровых инженеров дела об административных правонарушениях, предусмотренных за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план.

Постановлениями мирового суда виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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