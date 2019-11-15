В Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координаты
На двоих нарушителям предстоит выплатить 60 тысяч рублей штрафа за ошибки в документах. Такое решение принял суд Нижневартовска.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ведомством по обращениям Управления Росреестра по ХМАО-Югре проведена проверка исполнения законодательства о кадастровой деятельности в ООО «Землеустроительное предприятие» и ООО «Городской кадастр».
Выяснилось, что кадастровые инженеры фирм при подготовке кадастрового плана земельного участка, расположенного в городе, а также участка, расположенного в садово-огородническом товариществе, указали неверные координаты геодезических пунктов.
Кроме того, они не проводили полевое обследование состояния геодезических знаков.
В связи с этим прокурор города возбудил в отношении двух кадастровых инженеров дела об административных правонарушениях, предусмотренных за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план.
Постановлениями мирового суда виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU