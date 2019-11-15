В Сургуте власти объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-15T10:47:50+03:00

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Департамент архитектуры и градостроительства администрации города объявил открытый творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Для участников подготовлены четыре номинации: «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории», «Лучшая новогодняя елка», «Лучшая новогодняя горка».

Принять участие в конкурсе могут все желающие, как организации, так и жители, пожелавшие оформить к Новому году свои дома и дворы. Для этого необходимо до 16 декабря оригинально и качественно украсить фасад здания, часть территории, установить нарядную и яркую новогоднюю ёлку, построить из снега и льда горку и успеть подать заявку в конкурсную комиссию с предоставлением фотографий.

В администрации города Сургут сообщили, что горка должна быть с эргономичным ледовым скатом, безопасными условиями для спуска, интересным художественным решением формы и возможными дизайнерскими идеями.

Елка может быть традиционной или дизайнерской, но установить ее необходимо вне помещения, на открытом для общего обозрения участке. Елки высотой менее 3-х метров в данном конкурсе рассматриваться не будут, но их наличие приветствуется и учитывается в общем составе новогоднего оформления фасада и территории.

Новогоднее оформление зданий и территорий должно быть индивидуальным и запоминающимся. Приветствуется использование в нем фирменной атрибутики, индивидуальных дизайнерских и художественных решений, выразительных цветовых и световых приемов для улучшения восприятия объекта новогоднего оформления, как в светлое, так и в темное время суток.

Административно-производственные, торговые, офисные, учреждения социальной сферы. Разрешается участие в конкурсе сразу в двух или в трех номинациях.

Осматривать объекты и определять лучшие из них конкурсная комиссия планирует с 16 по 20 декабря. Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU