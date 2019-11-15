2019-11-15T09:51:57+03:00
Происшествия

В Лангепасе 18-летней наркосбытчице дали условный срок

Наказание для преступницы оказалось мягким
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе 18-летней наркосбытчице дали условный срок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Лангепасе 18-летней наркосбытчице дали условный срок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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К реальному сроку лишения свободы за сбыт наркотиков приговаривают даже подростков, но совершеннолетней девушке из Лангепаса повезло – ей присудили 5 лет условно.

По данным следственного комитета Югры, 18-летняя девушка признана виновной в совершении двух преступлений по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году подсудимая, будучи несовершеннолетней, была задержана полицейскими в момент, когда она пыталась изъять «закладку» с наркотиком, который планировала дальше сбыть. Преступление она совершала по предварительному сговору с другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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