В Ханты-Мансийске представили новый проект для туристов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-15T09:37:22+03:00

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Новый проект «Карта гостя» представило Управление по развитию туризма и внешних связей в рамках туристской выставки-ярмарки «ЮграТур-2019».

По данным разработчиков проекта, «Карта гостя» будет действовать только для туристов.

- Таким образом, мы сможем увидеть, сколько к нам приехало путешественников, и насколько часто они посещают заведения, которые стали партнерами проекта, - рассказала Анна Линкер, директор Управления по развитию туризма и внешних связей. - На сегодняшний день 16 предпринимателей города изъявили желание стать партнерами проекта. В дальнейшем мы планируем привлечь к нему все музеи и спортивные объекты. Мы надеемся сделать эту карту электронной и интегрировать в единый туристический портал Югры.

Уже скоро любой турист сможет приобрести данную карту в туристско-информационном центре за символическую цену.

ИСТОЧНИК KP.RU