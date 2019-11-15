2019-11-15T09:37:22+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске представили новый проект для туристов

Карта будет иметь символическую цену
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске представили новый проект для туристов. Фото Ивана ГорбуноваВ Ханты-Мансийске представили новый проект для туристов. Фото Ивана Горбунова
Изменить размер текста:

Новый проект «Карта гостя» представило Управление по развитию туризма и внешних связей в рамках туристской выставки-ярмарки «ЮграТур-2019».

По данным разработчиков проекта, «Карта гостя» будет действовать только для туристов.

- Таким образом, мы сможем увидеть, сколько к нам приехало путешественников, и насколько часто они посещают заведения, которые стали партнерами проекта, - рассказала Анна Линкер, директор Управления по развитию туризма и внешних связей. - На сегодняшний день 16 предпринимателей города изъявили желание стать партнерами проекта. В дальнейшем мы планируем привлечь к нему все музеи и спортивные объекты. Мы надеемся сделать эту карту электронной и интегрировать в единый туристический портал Югры.

Уже скоро любой турист сможет приобрести данную карту в туристско-информационном центре за символическую цену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Урае задержаны дачные воры
В Нижневартовске кадастровых инженеров оштрафовали за неверные координаты
В Сургуте власти объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление
В Лангепасе 18-летней наркосбытчице дали условный срок
Югорчанка перевела мошенникам 900 тысяч рублей, мечтая стать брокером
Рассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировка
В минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человека
Погода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадов
Альфа-Банк вошел в четверку банков РФ по объему денежных средств на счетах
Тимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай
В Сургуте заменят уличные фонари
Проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» будет продолжен
«Следователь» за месяц выманил у жительницы Сургута почти полмиллиона рублей
В Югре спасатели 10 дней ищут мужчину, который ушел пешком в город
В Нижневартовске судят мужчину за изнасилование 17-летней давности
Югру посетит посол из Франции
Прокуратура Когалыма забанила три сайта, продающих лекарства
Наталья Комарова: «Создание сети технопарков – реальность для Югры»
В Нягани насмерть разбился в ДТП водитель «Мерседеса»
Житель Урая задержан с амфетамином и «солью»
В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун»
Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи
В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме