Югорчанка перевела мошенникам 900 тысяч рублей, мечтая стать брокером

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-15T08:57:03+03:00

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В дежурную часть полиции Советского района обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее почти 900 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что в начале октября, просматривая ленту в социальной сети «Одноклассники», она наткнулась на рекламный баннер брокерской компании «FX-BASE». Перейдя через баннер на одноименный сайт, она оставила номер телефона для связи. Через время с женщиной связался представитель фирмы и заверил, что поможет выиграть деньги. Далее югорчанка по указанию «брокера», зарегистрировалась в личном кабинете. Для первой ставки ей необходимо было пополнить личный счет на 15 тысяч рублей. Пару недель, действуя по указанию вышеуказанного помощника, женщина выигрывала крупные суммы денег.

После чего, «брокер» предложил ей перейти на более существенные ставки и уговорил взять кредит, заверив, что она его быстро вернет. Женщина оформила кредит на сумму 648 тысяч рублей. Деньги она переводила двумя частями, 500 тысяч непосредственно в офисе банка, 100 тысяч через онлайн-кошелек с пометкой «возврат долга», как диктовал ее помощник, якобы для усыпления бдительности службы безопасности банка-переводчика. Все деньги женщина в дальнейшем увидела на своем личном счете. Когда же, проведя очередные процедуры по ставкам, она проиграла часть денег, то попросила о выводе личных средств курирующего представителя, на что услышала различного рода отговорки, а затем и угрозы. Представитель заявил, что о её махинациях сообщат в международную организацию, после чего она никогда не сможет выехать за границу, если не переведет еще денег. После этого, почитав отзывы о данном сайте, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, которые в целом причинили ей ущерб на сумму 733 тысячи рублей.

Спустя несколько дней, по пути домой, по радио заявительница услышала рекламное объявление, которое содержало в себе информацию с номером телефона «горячей линии» для жертв мошенничества. Женщина позвонила по указанному номеру, объяснила свою ситуацию, с ней также связались специалисты по решению подобного рода проблем. Для решения вопроса, ей необходимо было представить ряд документов по электронной почте. После процедуры с документами женщине позвонил якобы сотрудник Следственного Комитета России. Мужчина предложил свою помощь по возврату денег и попросил внести 150 тысяч рублей, что женщина и сделала, попросив взять кредит свою сноху.

Таким образом, в общей сложности женщина лишилась порядка 900 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU