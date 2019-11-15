2019-11-15T08:06:33+03:00
Происшествия

В минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человека

Задержаны семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человекаВ минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человекаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Сургутском районе. Погиб водитель иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:55 на 58 км автодороги «г. Лянтор – п. Нижнесортымский» в Сургутском районе 45-летний водитель, управляя «Тойота Highlaner» на большой скорости въехал вс стоящий на обочине большегруз «HOWO». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Highlaner» скончался от полученных телесных повреждений.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, девять – получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанка перевела мошенникам 900 тысяч рублей, мечтая стать брокером
Рассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировка
Погода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадов
Альфа-Банк вошел в четверку банков РФ по объему денежных средств на счетах
Тимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай
В Сургуте заменят уличные фонари
Проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» будет продолжен
«Следователь» за месяц выманил у жительницы Сургута почти полмиллиона рублей
В Югре спасатели 10 дней ищут мужчину, который ушел пешком в город
В Нижневартовске судят мужчину за изнасилование 17-летней давности
Югру посетит посол из Франции
Прокуратура Когалыма забанила три сайта, продающих лекарства
Наталья Комарова: «Создание сети технопарков – реальность для Югры»
В Нягани насмерть разбился в ДТП водитель «Мерседеса»
Житель Урая задержан с амфетамином и «солью»
В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун»
Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи
В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме