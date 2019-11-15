В минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-15T08:06:33+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Сургутском районе. Погиб водитель иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:55 на 58 км автодороги «г. Лянтор – п. Нижнесортымский» в Сургутском районе 45-летний водитель, управляя «Тойота Highlaner» на большой скорости въехал вс стоящий на обочине большегруз «HOWO». В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Highlaner» скончался от полученных телесных повреждений.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, девять – получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU