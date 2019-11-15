СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-15T07:31:42+03:00

Погода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадов Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 15 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. По западным районам небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит по западной половине -13, -18 градусов, по восточной -22, -27 градусов, местами до -32 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег. Изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -18 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северный, южный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -24, -26 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер северный, юго-восточный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU