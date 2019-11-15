2019-11-15T07:31:42+03:00
Общество

Погода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадов

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадовПогода в Югре 15 ноября: морозы и без снегопадовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В пятницу 15 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. По западным районам небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит по западной половине -13, -18 градусов, по восточной -22, -27 градусов, местами до -32 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег. Изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -18 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северный, южный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -24, -26 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер северный, юго-восточный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанка перевела мошенникам 900 тысяч рублей, мечтая стать брокером
Рассказываем югорчанам, при какой температуре в школе объявляется актировка
В минувшие сутки на дорогах Югры погибли два человека
Альфа-Банк вошел в четверку банков РФ по объему денежных средств на счетах
Тимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай
В Сургуте заменят уличные фонари
Проект «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири» будет продолжен
«Следователь» за месяц выманил у жительницы Сургута почти полмиллиона рублей
В Югре спасатели 10 дней ищут мужчину, который ушел пешком в город
В Нижневартовске судят мужчину за изнасилование 17-летней давности
Югру посетит посол из Франции
Прокуратура Когалыма забанила три сайта, продающих лекарства
Наталья Комарова: «Создание сети технопарков – реальность для Югры»
В Нягани насмерть разбился в ДТП водитель «Мерседеса»
Житель Урая задержан с амфетамином и «солью»
В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун»
Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи
В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме