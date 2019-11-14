2019-11-14T16:54:31+03:00
Общество

Тимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай

Торжественное мероприятие состоялось 14 ноября
Алена Кульмухаметова
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Тимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай. Фото с сайта администрации города УрайТимур Закирзянов официально вступил на должность главы города Урай. Фото с сайта администрации города Урай
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Сегодня, 14 ноября, в должность главы города официально вступил Тимур Закирзянов. По данным администрации города Урай, вновь избранный глава родом из города Казань республики Татарстан.

Имеет высшее образование по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2009 году прошел профессиональную переподготовку по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент».

Трудовой путь Тимур Закирзянов прошел от слесаря механо-сборных работ до начальника Сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

С 2016 года являлся депутатом Думы города Урай 6 созыва. На основании решения Думы города Урай 12 ноября 2019 года был избран главой города Урай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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