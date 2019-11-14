В Сургуте заменят уличные фонари

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-14T16:06:32+03:00

Средняя стоимость одного светильника составляет около 16 тысяч рублей

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На всех улицах города Сургута появятся новые светодиодные светильники. Так, в планах предприятия «Горсвет» до конца года произвести замену 500 уличных фонарей на светодиодные светильники.

На сегодняшний день новое оборудование также установлено на улицах Республики, Рабочей, Сибирской, Ленина, Бажова. В ближайшее время, после поступления в «Горсвет» светодиодных фонарей, работы по их монтажу продолжатся на улицах Мелик-Карамова, Майской, Гагарина и Геологической.

- До настоящего времени улицы Сургута освещали фонари мощностью 250 и 400 ватт. Сейчас идет замена устаревшего оборудования на новые светодиодные светильники мощностью в 180 и 150 ватт в зависимости от категории улиц, что позволит существенно сэкономить средства бюджета города на электроэнергию, — рассказал заместитель главного инженера компании «Горсвет» Илья Егоров.

Средняя стоимость одного такого светильника составляет около 16 тысяч рублей, на закупку 500 светодиодных фонарей организация потратила 8 миллионов рублей.

В 2020-м году предприятием «Горсвет» запланирована замена фонарей на 14 улицах Сургута. На закупку нового оборудования и его установку учреждение потратит около 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU