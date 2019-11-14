«Следователь» за месяц выманил у жительницы Сургута почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-14T15:03:31+03:00

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В дежурную часть полиции Сургута обратилась 42- летняя сургутянка, которая из-за мошенника лишилась более 424 тысяч рублей.

Полицейским сургутянка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился следователем Следственного Комитета РФ. Он сообщил, что ей положена компенсация от государства в размере 56 тысяч рублей и моральная компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы.

Женщина сначала не поверила звонившему. но свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы «лже-следователь» подтвердил письмом, направленным на электронный адрес заявительницы с указанием номера дела и постановлением о признании ее потерпевшей.

Далее следователь пояснил, что женщине предоставлен бесплатный адвокат, который будет представлять ее интересы в суде г. Москвы, но для этого необходимо оплатить чуть более 4-х тысяч рублей за получение справки о том, что ей был причинен моральный и физический вред, а также на оформление документов, и продиктовал номер счета на который необходимо перевести данную денежную сумму. Будучи уверенной в достоверности информации, женщина с помощью приложения «он-лайн банк» совершила перевод.

Спустя пару дней с потерпевшей связался «адвокат», который предложил женщине приехать в Москву, после отказа заявительницы, он пояснил, что надо написать заявление он-лайн в суд и он поможет его составить, а также, что необходимо оплатить госпошлину в сумме 48 тысяч рублей. После чего на указанный адвокатом банковский счет был совершен перевод.

Вскоре адвокат сообщил, что выиграл дело и женщине положены все выплаты, но для получения 10 миллионов рублей необходимо оплатить комиссию в размере более 250 тысяч, чтобы можно было вывести деньги из федерального бюджета Центрального банка России. При этом он пояснил, что данную оплату необходимо произвести через платежную систему «Колибри» на имя физического лица. Заявительница совершила очередной перевод.

Накануне сургутянке позвонил сотрудник Центрального банка России и сообщил, что необходимо оплатить 120 тысяч рублей инкассатору, который будет перевозить деньги, также через систему «Колибри». Далее у женщины требовали оплату страховки денег, но так как у заявительницы закончились деньги, она сообщила об этом своему «адвокату», который сначала ей угрожал, а потом прервал общение.

Таким образом, доверчивая югорчанка в течение месяца перевела более 424 тысяч рублей аферистам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU