СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-14T13:56:57+03:00

В Югре спасатели 10 дней ищут мужчину, который ушел пешком в город Фото: Татьяна Коркина

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Югорчанин вышел из дома в поселка Агириш Советского района в город Советский 4 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как рассказали в «Центроспас-Югории», 33-летний мужчина отправился в город пешком. 12 ноября спасатели выехали в Советский район на его поиски наземным способом с применением специальной техники.

За прошедшие сутки 13 ноября спасатели обследовали 10 км автодорог и 6 км лесного массива. К поискам привлечены 14 человек из числа местных жителей и волонтеров. Мужчина не найден, поиски продолжаются.

Отметим, что сейчас в Югре держатся крепкие морозы. Столбики термометров опускаются до 30 градусов со знаком минус.

ИСТОЧНИК KP.RU