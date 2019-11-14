СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-14T13:44:12+03:00

В Нижневартовске судят мужчину за изнасилование 17-летней давности. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Долгих 17 лет удавалось скрываться вартовчанину от правосудия. Он был задержан и вскоре предстанет перед судом.

Как сообщили в следственном комитет Югры, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нижневартовска. Мужчина, скрывавшийся от следствия 17 лет, предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании подростка.

Согласно материалам дела, летом 2002 года в полицию обратилась женщина, сообщившая что ее 17-летняя дочь была избита и изнасилована знакомым, который обманом завел ее в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле девушки, следы, изъятые на месте преступления, подтверждали показания женщин. Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, 22-летний, на тот момент, вартовчанин успел покинуть город, а затем и Югру. 17 лет мужчина скрывался от следствия, часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутках, несколько лет жил без паспорта, который был утерян.

Оперативники установили местонахождение беглеца. В марте 2019 года мужчину задержали в Челябинской области.

По уголовному делу были собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU