Югру посетит посол из Франции

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-14T12:57:34+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн с рабочим визитом посетит Югру 15-18 ноября.

Как рассказали в правительстве Югры, первый день пребывания в Ханты-Мансийске состоится встреча посла с хантыйским художником, членом союза художников России, заслуженным деятелем культуры автономного округа Геннадием Райшевым.

Так, 16 ноября Сильви Берманн обсудит вопросы образования в интересах устойчивого развития, сохранения и развития языков, культуры коренных малочисленных народов с заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым, директором окружного департамента образования и молодежной политики Алексеем Дрениным, первым заместителем директора департамента культуры Ириной Кибкало, заместителем директор департамента общественных и внешних связей Инной Аркановой. Во встрече также примут участие руководители и представители Югорского государственного университета, обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

После чего гостья проведет рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой и членами окружного правительства. Планируется, что стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества и новые возможности для его развития.

В тот же день Сильви Берманн посетит окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Также посол проведет встречу с членами региональной общественной палаты, представителями коренных малочисленных народов Севера, общественной организации «Спасение Югры».

17 ноября Сильви Берманн в югорской столице посетит кафедральный собор Воскресения Христова, государственный художественный музей, музей природы и человека. Завершится её визит в автономный округ 18 ноября в Сургуте. Здесь состоятся встречи с руководством городской торгово-промышленной палаты, деловыми кругами муниципалитета, студентами, изучающими французский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU