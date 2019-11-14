Прокуратура Когалыма забанила три сайта, продающих лекарства
Мониторинг сайтов прокуратура Югры проводит регулярно. На этот раз выявлены нарушители в сфере оборота лекарственной продукции.
Так, проверка выявила три интернет-ресурса, содержащих информацию о безрецептурной продаже лекарственных препаратов.
В ведомстве напоминают, что Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Кроме того, предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных правил оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами.
В связи с этим прокурор города обратился в Центральный районный суд города Тюмени с заявлениями о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд иск удовлетворил. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU