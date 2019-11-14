СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-14T12:53:30+03:00

Прокуратура Когалыма забанила три сайта, продающих лекарства. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

В открытом доступе предлагались препараты без рецепта врача

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Мониторинг сайтов прокуратура Югры проводит регулярно. На этот раз выявлены нарушители в сфере оборота лекарственной продукции.

Так, проверка выявила три интернет-ресурса, содержащих информацию о безрецептурной продаже лекарственных препаратов.

В ведомстве напоминают, что Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных правил оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами.

В связи с этим прокурор города обратился в Центральный районный суд города Тюмени с заявлениями о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд иск удовлетворил. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU