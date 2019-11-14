Наталья Комарова: «Создание сети технопарков – реальность для Югры»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-14T12:31:04+03:00

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Вопрос, который волнует многих югорчан, чем будет жить Югра, когда закончится эпоха нефти. На прошедшей пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой журналисты транслировали ей этот вопрос.

По словам главы региона, думать о том, что будет завтра, нужно было еще 20 лет назад, а то и раньше. Теперь же необходимо принимать такие решения, которые позволят ликвидировать возникшее отставание и с опережением двигаться вперед. Вот тогда можно будет говорить о будущем региона и югорчан.

- По сути, сегодня мы принимаем решения, которые нефть поддерживают. Когда в 2008 году наш регион приступил к разработке стратегии развития до 2030 года, это был один из ключевых вопросов: «Мы – Югра или мы – вахта»? Тогда большинство югорчан сказали, что мы – Югра. И когда в 2010, 2013 году работали над корректировкой этой стратегии, этот вопрос вообще никто не задавал. То есть в большинстве своем югорчане считают, что мы – Югра, а не вахта. Исходя из этого и выстраиваются все планы. Начиная с того, что, по сути своей, все решения мы принимаем для того, чтобы поддержать нефть, она нам нужна для того, чтобы в период диверсификации у нас были ресурсы и возможности для этого, - объяснила свою позицию губернатор.

Так что пока Югра остается основным нефте- и газодобывающим регионом Российской Федерации (1 и 2 место по России соответственно). На нее приходится 43% нефти, которая добывается в стране. И даже несмотря на условия действующего соглашения ОПЕК+, по итогам 9 месяцев 2019 года по отношению к предыдущему периоду здесь удалось сохранить уровень добычи нефти (+286 тысяч тонн). Этому в том числе способствуют высокие объемы эксплуатационного бурения, ввод новых скважин и месторождений, широкое применение методов увеличения нефтеотдачи.

В то же время постепенно в Югре развиваются и другие отрасли промышленности. Так, например, в регионе планируется создать сеть технопарков – особых экономических зон, площадок, предполагающих различные льготы для инвесторов. Они будут ориентированы на распространение производств на муниципальные образования, расположенные рядом. Одной из таких зон может стать Нягань, поскольку там самые выгодные условия по энергоресурсам.

- Особая экономическая зона – это в большой степени реальность для нашего региона, и мы занимаемся разработкой этой темы. Для этих целей рассматривается несколько муниципальных площадок. Почему бы не Нягань? Мы считали, что Нягань в этом проекте наиболее предпочтительна для инвесторов, учитывая договоренности с компанией «Фортум», ведь у таких проектов большое энергопотребление. Мы полагали, что это конкурентное преимущество. Но бизнес считает по-своему, у каждой компании свои требования к экономическому, финансовому обоснованию проекта. На чем остановимся, я сейчас не знаю. При этом данный центр будет не единственным. Это должна быть сеть, - прокомментировала ситуацию Наталья Комарова.

Кстати, буквально в этом году Министерством экономического развития Российской Федерации проведен отбор по предоставлению субсидий из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов по созданию и развитию индустриальных парков, промышленных технопарков. Югра стала одним из 16 регионов, прошедшим отбор и получившим федеральное финансирование.