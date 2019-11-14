СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-14T12:18:46+03:00

В Нягани насмерть разбился в ДТП водитель «Мерседеса» Фото: Татьяна Коркина

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Сегодня, 14 ноября, около 12 часов дня на улице Лазаревская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автомномного округа - Югры, водитель автомобиля «Мерседенс Бенц» врезался во впереди движущийся автомобиль «Тойота Хайлюкс». После чего «Мерсесдес» отбросило на обочину, где был припаркован полуприцеп.

В результате 54-летний виновник ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU