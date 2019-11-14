Житель Урая задержан с амфетамином и «солью»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-14T11:06:37+03:00

В Урае с амфетамином и «солью» задержан мужчина Фото: Татьяна Коркина

При нем обнаружено семь свертков

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Полицейские выясняют, имеет ли отношение к распространению наркотиков житель Урая. Накануне он был задержан с наркотиками.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югры, у 43-летнего урайца обнаружено и изъято три полимерных свертка с порошкообразным веществом. Согласно справке об экспертном исследовании изъятое в своем составе содержит синтетические наркотики общей массой 2,078 грамма. В ходе обыска дополнительно изъято четыре свертка с аналогичным веществом. Следователями возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU