В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун»
Плохая работа канализации, нет горячей воды и воды в туалете для персонала кафе и ряд других грубейших нарушений выявили сотрудники Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Нягани и Октябрьском районе в ходе проверки кафе-бара «BRAUN», расположенного в поселке Сергино Октябрьского района.
Кроме того, не работает вытяжка. Плохо моется посуда. Помимо грубых санитарных норм, таких как отсутствие воды в туалетах и необходимого оборудования, кафе требует косметического ремонта.
Поверхность стен имеют дефекты, трещины, зазоры. На стенах в фойе в панелях пластиковых щели, дыры.
В отношении владельца кафе возбуждено дело об административном правонарушении, а также составлен протокол о временном запрете деятельности. Суд вынес решение о приостановлении эксплуатации производственного помещения кафе-бара «BRAUN» сроком на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU