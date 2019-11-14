СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-14T10:58:08+03:00

В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун». Фото с сайта pixabay.com

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Плохая работа канализации, нет горячей воды и воды в туалете для персонала кафе и ряд других грубейших нарушений выявили сотрудники Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Нягани и Октябрьском районе в ходе проверки кафе-бара «BRAUN», расположенного в поселке Сергино Октябрьского района.

Кроме того, не работает вытяжка. Плохо моется посуда. Помимо грубых санитарных норм, таких как отсутствие воды в туалетах и необходимого оборудования, кафе требует косметического ремонта.

Поверхность стен имеют дефекты, трещины, зазоры. На стенах в фойе в панелях пластиковых щели, дыры.

В отношении владельца кафе возбуждено дело об административном правонарушении, а также составлен протокол о временном запрете деятельности. Суд вынес решение о приостановлении эксплуатации производственного помещения кафе-бара «BRAUN» сроком на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU