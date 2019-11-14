СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-14T10:42:00+03:00

Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он проведет в тюрьме шесть с половиной лет

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Югорчанин начал с мелких краж в магазинах, а закончил тем, что насмерть забил человека. Накануне суд вынес ему приговор.

По информации следственного комитета Югры, житель Лангепаса признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в покушении на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Согласно материалам дела, нетрезвый подсудимый с ранее незнакомым ему мужчиной напал на него и жестоко избил. От полученных травм головы потерпевший скончался на месте преступления.

За месяц до совершения особо тяжкого преступления подсудимый дважды пытался совершить мелкое хищение продуктов питания и алкогольной продукции из магазинов, но в двух случаях работники магазинов помешали ему.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU