2019-11-14T10:42:00+03:00
Происшествия

Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи

Он проведет в тюрьме шесть с половиной лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖителя Лангепаса осудили за тяжкое преступление и кражи. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Югорчанин начал с мелких краж в магазинах, а закончил тем, что насмерть забил человека. Накануне суд вынес ему приговор.

По информации следственного комитета Югры, житель Лангепаса признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в покушении на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Согласно материалам дела, нетрезвый подсудимый с ранее незнакомым ему мужчиной напал на него и жестоко избил. От полученных травм головы потерпевший скончался на месте преступления.

За месяц до совершения особо тяжкого преступления подсудимый дважды пытался совершить мелкое хищение продуктов питания и алкогольной продукции из магазинов, но в двух случаях работники магазинов помешали ему.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Комарова: «Создание сети технопарков – реальность для Югры»
В Нягани насмерть разбился в ДТП водитель «Мерседеса»
Житель Урая задержан с амфетамином и «солью»
В Октябрьском района за антисанитарию закрыто кафе-бар «Браун»
В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме
Шесть жителей Мегиона получат срок за инсценировку ДТП
За сутки жители Югры перевели мошенникам 2 миллиона рублей
В Югре решают проблему нехватки узких специалистов разными методами
Югорчан ждут резкие перепады температур в середине ноября
Югорчанам рассказали, как избежать оплаты транспортного налога на маломерные суда
За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали пять человек
Погода в Югре 14 ноября: морозно и без осадков
В Сургуте жителей Западного района включили в рабочую группу по строительство автовокзала
Сургут на два дня станет площадкой по обмену опытом для бизнеса и власти
Житель Омска задержан при попытке передать в колонию Сургута крупную партию наркотиков
В Сургуте разработана новая транспортная схема вывоза мусора
Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства
В Урае главой города стал Тимур Закирзянов
В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России
Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019»
В Югре состоится первый Фильтр-Форум блогеров
В Нефтеюганском районе заживо сгорели 200 голов животных
Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистов
Минстрой признал Ханты-Мансийск одним из самых комфортных городов России
Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника