2019-11-14T10:03:19+03:00
Общество

В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме

Стоки из канализации растекались по земле
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийск оштрафован водоканал за переполненный септик в многоквартирном доме. Фото с сайта pixabay.com
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Жильцы многоквартирного дома из города Ханты-Мансийск пожаловались в Роспотребнадзор на Водоканал, который не желает вывозить стоки из септика, установленного у многоквартирного дома.

После проведенной проверки предприятие привлечено к административной ответственности за оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

Стало известно, что Водоканал и собственник одной из квартир многоквартирного дома заключил договор, в соответствии с которым исполнитель предоставляет потребителю холодную воду, в том числе для приготовления горячей, а также оказывает услуги водоотведения, то есть прием сточных вод. При этом, условиями договора конкретно не определено, каким образом, в какие сроки и в каких объемах будет осуществляться прием сточных вод. Примечательно, что данный дом имеет автономную систему канализации на выгреб объемом 50 кубических метров.

Выяснилось, что договоры с жильцами дома не заключались, за исключением одного собственника квартиры, но при этом за услугу водоотведение деньги с жильцов взымались. А единственный потребитель, с которым был заключен договор, получил уведомление от Водоканала о расторжении договора по оказанию услуг по вывозу ЖБО с 01.01.2019 в связи с отсутствием технической возможности.

Жители дома обращались в Водоканал с заявлением о приеме сточных вод в связи с регулярным переполнением резервуара, однако диспетчером с указанного адреса, заявки на вывоз ЖБО не регистрировались.

Действие Водоканала квалифицировано как нарушение и судом был наложен штраф в размере 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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