СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-14T07:46:56+03:00

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне утром в Ханты-Мансийске. Пострадал юноша.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 09:50 на улице Мира в городе Ханты-Мансийске водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 19-летнего юношу-пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход получил телесные повреждения. По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU