СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-13T13:00:55+03:00

В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России. Фото с сайта с сайта Окружного Дома народного творчества в Ханты-Мансийске

Мероприятие запланировано на три дня

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Всероссийский тринадцатый по счету Съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ханты-Мансийске с 6 по 9 декабря.

Организаторы мероприятия отмечают, что программа будет насыщенной. Так, 6 декабря жители окружной столицы познакомятся с новогодними волшебниками со всех уголков России. На центральной площади города Ханты-Мансийска состоится торжественная церемония открытия XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

7 декабря в природном парке «Долина ручьев» пройдет конкурсно-игровая программа «У костра».

В новогодней атмосфере югорчане смогут оценить мастерство Дедов Морозов, которые будут бороться за право стать обладателем волшебного посоха. Помощницы главных волшебников заведут хороводы, споют вместе с гостями и угостят всех горячим чаем! А в финале праздника Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.

8 декабря на свежем воздухе в парке имени Бориса Лосева запланирована развлекательная игровая программа «Ай да Валенки».

Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы, угощения. Самых маленьких ждёт детская игровая программа и, конечно, незабываемая встреча с Дед Морозом из Великого Устюга.

ИСТОЧНИК KP.RU