2019-11-13T13:00:55+03:00
Общество

В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России

Мероприятие запланировано на три дня
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России. Фото с сайта с сайта Окружного Дома народного творчества в Ханты-МансийскеВ Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России. Фото с сайта с сайта Окружного Дома народного творчества в Ханты-Мансийске
Изменить размер текста:

Всероссийский тринадцатый по счету Съезд Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ханты-Мансийске с 6 по 9 декабря.

Организаторы мероприятия отмечают, что программа будет насыщенной. Так, 6 декабря жители окружной столицы познакомятся с новогодними волшебниками со всех уголков России. На центральной площади города Ханты-Мансийска состоится торжественная церемония открытия XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

7 декабря в природном парке «Долина ручьев» пройдет конкурсно-игровая программа «У костра».

В новогодней атмосфере югорчане смогут оценить мастерство Дедов Морозов, которые будут бороться за право стать обладателем волшебного посоха. Помощницы главных волшебников заведут хороводы, споют вместе с гостями и угостят всех горячим чаем! А в финале праздника Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.

8 декабря на свежем воздухе в парке имени Бориса Лосева запланирована развлекательная игровая программа «Ай да Валенки».

Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы, угощения. Самых маленьких ждёт детская игровая программа и, конечно, незабываемая встреча с Дед Морозом из Великого Устюга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства
В Урае главой города стал Тимур Закирзянов
Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019»
В Югре состоится первый Фильтр-Форум блогеров
В Нефтеюганском районе заживо сгорели 200 голов животных
Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистов
Минстрой признал Ханты-Мансийск одним из самых комфортных городов России
Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника
На трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности
Студента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенники
Видео, как власти спилили символ города Советский – одинокую сосну, глубоко возмутило югорчан
В Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей
В Сургуте откорректировали работу светофоров
Две крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 13 ноября: морозы и без осадков
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
Югорчанин воспользовался беспомощностью собутыльника и обокрал его
В Нижневартовске запустят электросирены
На должность главы департамента соцразвития Югры претендуют пять человек
В Ханты-Мансийске стартовал конкурс, посвященный юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войны
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
В Нижневартовске на спецполигон вывезли 1,5 тысячи самосвалов снега
За два месяца сургутянин совершил две кражи
Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе вместе с животными сгорела ферма
Сургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска
Через несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры
«Югра – Экология» собрала с «черных» возчиков мусора 15 миллионов рублей