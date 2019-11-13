В Нефтеюганском районе заживо сгорели 200 голов животных

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-13T11:29:09+03:00

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В крестьянско-фермерском хозяйстве при пожаре в сарае заживо сгорели 200 голов животных.

По информации «Центроспас-Югории», огнеборцы в ночь с 11 на 12 ноября выезжали на улицу Энтузиастов в сельском поселении Сингапай Нефтеюганского района по сообщению о пожаре в помещении для скота. Пожар начался в 11 вечера, ликвидировать его удалось в первом часу ночи. В результате возгорания уничтожены строение на площади 720 квадратных метров и 200 голов крупнорогатого скота. Спасено пять лошадей. Причина и ущерб устанавливаются. Спасено материальных ценностей на сумму 1 500 000 рублей.

В ликвидации были задействованы 22 человека и 8 единиц техники. Среди людей пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU