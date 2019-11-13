Минстрой признал Ханты-Мансийск одним из самых комфортных городов России

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-13T10:53:33+03:00

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Ханты-Мансийск вошел в список самых комфортных городов России по версии Минстроя РФ. Ведомство объявило результаты первого индекса качества городской среды в России в начале ноября.

Окружная столица набрала 187 баллов и заняла 3 место в Югре в своей размерно – климатической группе - средние города с тяжелыми климатическими условиями. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занял 3 место в УрФО и 27-е в Российской Федерации, получив 168 баллов.

Оценка города в баллах складывается из анализа разных шести типов городских пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. Каждый из них, в свою очередь, оценивается по шести критериям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. Таким образом, индекс представляет собой комплексную оценку состояния городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU