Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-12T15:08:17+03:00

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Наталья Комарова уверена, что налог для самозанятых даст мелким предпринимателям условия для выбора. Об этом губернатор Югры заявила на своей традиционной пресс-конференции сегодня, 12 ноября.

Она напомнила, что Югра включена в перечень регионов, где со следующего года будет реализовываться новый налоговый режим. С такой инициативой округ сам обратился в правительство РФ. Причиной тому стала в том числе положительная оценка результатов «эксперимента», который проводится в течение 2019 года в четырех регионах страны. По словам Натальи Комаровой, в настоящий момент там удовлетворены состоянием дел.

Налог для самозанятых предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников будут платить 4% с доходов при работе с физическими лицами или 6% – с компаниями, установив на смартфон приложение «Мой налог». Планируется, что с 1 января новый режим налогообложения распространится на 19 регионов.

К слову, за три часа журналисты, участвующие в пресс-конференции, успели задать Наталье Комаровой 60 вопросов. В прошлом году пресс-конференция с первым лицом региона также длилась порядка трех часов и ей успели задать 53 вопроса (в 2017 году их было 38). На пресс-конференцию тогда аккредитовалось 64 СМИ, в этом году – около 50.