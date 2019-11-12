Югорчанин воспользовался беспомощностью собутыльника и обокрал его
В дежурную часть полиции Советского района обратился 58-летний местный житель. Мужчина просил разыскать неизвестного, похитившего из его квартиры мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 60 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлен похититель имущества. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Советского.
Как выяснилось, накануне совместно с заявителем злоумышленник распивал алкогольные напитки. Воспользовавшись беспомощным состоянием владельца, подозреваемый ушел с его телефоном и банковской картой, с которой обналичил деньги.
Большую часть денег подозреваемый успел потратить. Полицейскими изъят сотовый телефон заявителя, смартфон и планшет, который успел купить похититель и оставшиеся 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU