СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-12T14:57:29+03:00

Югорчанин воспользовался беспомощностью собутыльника и обокрал его. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Советского района обратился 58-летний местный житель. Мужчина просил разыскать неизвестного, похитившего из его квартиры мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 60 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлен похититель имущества. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Советского.

Как выяснилось, накануне совместно с заявителем злоумышленник распивал алкогольные напитки. Воспользовавшись беспомощным состоянием владельца, подозреваемый ушел с его телефоном и банковской картой, с которой обналичил деньги.

Большую часть денег подозреваемый успел потратить. Полицейскими изъят сотовый телефон заявителя, смартфон и планшет, который успел купить похититель и оставшиеся 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU