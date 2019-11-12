В Нижневартовске запустят электросирены
В Нижневартовске с 13 по 15 ноября для проверки работоспособности состоится запуск электросирен. Об этом сообщает администрация города.
Запуски возможны неоднократно в течение рабочего дня - с 9 до 17 часов. Прозвучит сигнал «Внимание всем!». Он служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации.
Управление по делам ГО и ЧС города Нижневартовск обращает внимание граждан, что запуск сирен будет проверочным, просит жителей города сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.
Отметим, что подобные мероприятия проходят во всех городах Ханты-Мансийского автонмоного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU