2019-11-12T14:48:27+03:00
Общество

В Нижневартовске запустят электросирены

Горожан просят не пугаться
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске запустят электросирены. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске запустят электросирены. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске с 13 по 15 ноября для проверки работоспособности состоится запуск электросирен. Об этом сообщает администрация города.

Запуски возможны неоднократно в течение рабочего дня - с 9 до 17 часов. Прозвучит сигнал «Внимание всем!». Он служит для привлечения внимания населения в случае чрезвычайной ситуации.

Управление по делам ГО и ЧС города Нижневартовск обращает внимание граждан, что запуск сирен будет проверочным, просит жителей города сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Отметим, что подобные мероприятия проходят во всех городах Ханты-Мансийского автонмоного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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