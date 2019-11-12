СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-12T13:59:35+03:00

На должность главы департамента соцразвития Югры претендуют пять человек Фото: Дмитрий Терентьев

Основой процедуры отбора кандидатов является оценка их профессиональных качеств и квалификации

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На пост руководителя департамента социального развития Югры претендуют пять человек.

По данным окружного правительства, в их числе первый заместитель директора окружного ведомства Тереза Пономарева (в настоящее время исполняет обязанности руководителя ведомства), заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник филиала центра социальных выплат в Нижневартовске Анастасия Золотухина, директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова, начальник социального кинозала «Галерея кино» в Сургуте Оксана Третьякова.

Подробная информация о кандидатах размещена на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры.

Напомним, основой процедуры отбора кандидатов на руководящую должность органа исполнительной власти является оценка их профессиональных качеств и квалификации.

Помимо лидерских качеств и управленческого опыта, претенденты должны обладать умением слышать людей, доносить свои мысли и аргументы, знать аспекты работы в отрасли, ее специфику.

В рамках следующего этапа претендентам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в ходе конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они примут участие в теледебатах в эфире окружной телерадиокомпании «Югра».

В заключительный этап пройдут кандидаты, набравшие наивысшие рейтинги. Они будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU