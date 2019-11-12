СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-12T13:46:52+03:00

В Ханты-Мансийске стартовал конкурс, посвященный юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войны. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Работы нужно оформлять в виде электронных презентаций

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Конкурс-выставка электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» проходит в Ханты-Мансийске. Он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Организаторы отмечают, что в нем могут принять участие отдельные авторы, авторские коллективы учреждений, предприятий, организаций.

Конкурсные работы оформляются в виде электронных презентаций, выполненных в программе Microsoft Office PowerPoint, на тему «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Презентации могут содержать информацию о ветеранах, их кратких биографиях, военных операциях и сражениях, описание боевых и трудовых подвигов.

Все требования к презентациям указаны в положении. Его можно посмотреть здесь.

Муниципальный этап конкурса продлится до 1 марта 2020 года. Его победители, награжденные дипломами I степени в каждой возрастной группе, направляются на окружной этап.

ИСТОЧНИК KP.RU