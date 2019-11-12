СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-12T12:56:27+03:00

За два месяца сургутянин совершил две кражи. Фото с сайта pixabay.com

Он находится под подпиской о невыезде

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В начале октября в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сургутянина по факту кражи имущества. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, сургутские полицейские установили, что на дачном участке заявителя в п. Ульт-Ягун неизвестный взломал замок и проник в гараж, откуда похитил 4 зимних колеса.

Операвтивники задержали 22-летнего подозреваемого, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Как рассказал сам нарушитель о расположении дачного участка и что в нем есть, он узнал от знакомых. После совершения кражи молодой человек продал имущество, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что установлена причастность злоумышленника к совершению еще одной кражи.

Так, в августе задержанный украл лодочный мотор с лодки, находившейся на берегу реки Тром-Аган стоимостью порядка 15 тысяч рублей. На данный момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU