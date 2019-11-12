Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-12T12:46:31+03:00

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Федерацией шахмат России и ФИДЕ принято решение о проведении в 2020 году Всемирной шахматной олимпиады в двух городах – Ханты-Мансийске и Москве. Об этом сообщается на сайте ФШР.

В правительстве Югры отметили, что первая в истории этого вида спорта паралимпиада с 30 июля по 4 августа пройдет в Ханты-Мансийске.

Членами международной шахматной федерации являются международная ассоциация незрячих шахматистов (IBCA), международный шахматный комитет глухих (ICSC) и международная ассоциация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (IPCA). Все эти организации будут представлены в первой шахматной Паралимпиаде.

29 июля 2020 года в Ханты-Мансийске состоится торжественная церемония открытия всемирной шахматной олимпиады, пройдут конгресса и генеральная ассамблея ФИДЕ.

В дни олимпиады в окружном центре пройдет целый ряд дополнительных мероприятий: сеансы одновременной игры гроссмейстеров и мастеров, турниры по быстрым шахматам и блицу для детей и взрослых, лекции, мастер-классы и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU