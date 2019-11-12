СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-12T12:01:56+03:00

В Нефтеюганском районе вместе с животными сгорела ферма. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Пожар в крестьянско-фермерском хозяйстве в Нефтеюганском районе случился поздним вечером 11 ноября. Сарай, где находились животные, полностью сгорел.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 22.46 поступило сообщение о пожаре в крестьянско-фермерском хозяйстве в Нефтеюганском районе. На момент прибытия наблюдалось горение одноэтажного деревянного строения для размещения животных размером 36х20 м. Пожарными спасены пять животных: три лошади и два жеребенка.

Локализовать возгорание удалось в 23.45. Полностью потушить пожар – в 00.02 12 ноября.

В ликвидации были задействованы 22 человека и 8 единиц техники. Строение уничтожено. Погиб скот, количество уточняется. Среди людей пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU