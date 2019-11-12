2019-11-12T11:55:44+03:00
Общество

Сургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска

Деньги аферист получил и перестал выходить на связь
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска. Фото с сайта pixabay.comСургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска. Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудниками полиции Сургута установлен и задержан мужчина, который подозревается в мошенничестве

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югры, летом в полицию поступило заявление от 33-летнего жителя Омской области по факту мошенничества. Потерпевший пояснил, что в конце весны решил приобрести автомобиль в Сургуте и нашел группу по продаже автотранспорта в одном из мессенджеров.

После просмотра предложений, он списался с мужчиной, который выставил на продажу легковую машину. Потерпевшему были предоставлены фотографии товара и даже некоторые документы. Омича все устроило, и он перевёл за автомобиль 85 тысяч рублей и в ближайшее время планировал приехать в Сургут за машиной. Но после получения денег продавец перестал выходить на связь и, спустя время, поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

После проведения ряда оперативно-розыскных и технических мероприятий полицейские установили, что ранее судимый 26-летний сургутянин скидывал в вышеуказанную группу фото не своего автомобиля. Автомобиль действительно продавался, об этом была размещена информация на сайте бесплатных объявлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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