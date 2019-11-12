2019-11-12T11:36:26+03:00
Общество

Через несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры

Трансляцию можно посмотреть в прямом эфире
Алена Кульмухаметова
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Через несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры. Фото с сайта правительства ЮгрыЧерез несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры. Фото с сайта правительства Югры
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Пресс-конференция губернатора Югры начнется в 14:00 12 ноября. Об этом сообщает правительство ХМАО.

В прямом эфире Наталья Комарова ответит на вопросы по ключевым, резонансным, остроактуальным темам, обозначит точки роста, приоритетные направления развития региона на 2020 год.

На пресс-конференцию аккредитованы более 50 телерадиокомпаний, газет и интернет-изданий — почти 100 представителей СМИ.

Смотреть трансляцию можно в официальной группе Югры «ВКонтакте», на сайте телеканала «Югра» и на admhmao.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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