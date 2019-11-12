«Югра – Экология» собрала с «черных» возчиков мусора 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-12T11:04:50+03:00

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Благодаря налаженной региональным оператором системе, нелегальные «черные» возчики ТКО возвращают деньги клиентам, поскольку услуга оказана незаконно.

В течении 2019 года регоператор регулярно фиксировал случаи самостоятельного вывоза ТКО юридическими лицами и предпринимателями на полигоны. Или же юридические лица обращались к сторонним перевозчикам, которые вывозят отходы подешевле.

По словам руководителя АО «Югра-Экология» Максима Медведева, некоторые предприниматели искренне были убеждены, что они поступают правильно, вывозя свои отходы с помощью сторонних организаций.

- Есть у меня договор с мусоровозом. Я ему плачу, он вывозит наш мусор, говорили мне, к примеру, в Пыть-Яхе. А по факту получается и предприниматель, и перевозчик действуют незаконно, – констатирует Максим Медведев, – И в таких случаях нелегальный возчик обязан вернуть средства юридическому лицу. А тот заключить договор только с региональным оператором.

Незаконные сделки были зафиксированы и в Нягани, и в Нефтеюганске, и в Сургуте. При этом транспортировщики возвращают средства, не доводя ситуацию до судебных разбирательств, признавая свою неправоту.

По южной зоне, где региональный оператор работает с октября 2018-го, региональным оператором направлено более 450 претензий потребителям, и 15,5 миллионов рублей по этим документам уже перечислено «Югре-Экологии» в досудебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU