В Югре на фестивале «Дух огня» состоится форум детско-юношеского кино

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-12T08:52:46+03:00

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Главным событием «Духа огня» станет международный форум детско-юношеского кино «Пусть всегда будет...»

По информации правительства Югры, новшество этого года: объединение благотворительных организаций, которые могут провести мастер-классы для детей и молодежи. Возможно, на фестивале покажут детские моноспектакли Алисы Гребенщиковой.

- В зале-трансформере студентами и молодыми актёрами будет поставлен замечательный спектакль «Кабаре Бертольда», – сказал президент фестиваля Сергей Соловьев. – Мы ведем переговоры с прокатчиками, чтобы привезти в Югру самые знаменитые и самые кассовые в России иностранные и отечественные детские и юношеские картины.

Организаторы фестиваля уже ведут переговоры с кандидатами в жюри. Например, с Кантемиром Балаговым, который снял фильм «Дылда» и получил за него золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Еще в списке потенциальных членов российского жюри — режиссеры Наталия Мещанинова и Клим Шипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU